Россияне ударили по спасателям в Сумской области: возник пожар

Пятница 22 августа 2025 15:05
Россияне ударили по спасателям в Сумской области: возник пожар Россияне ударили по спасателям в Сумской области (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 22 августа, атаковали спасателей в Сумской области, в результате возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"В результате российских ударов по Зноб-Новгородской громаде повреждено пожарно-спасательное подразделение. Кроме того, возник масштабный пожар в жилом секторе", - отметили спасатели.

Также сообщается, что, к счастью, ни жители, ни спасатели не пострадали.

"Сейчас продолжается ликвидация всех очагов горения. Параллельно начаты аварийно-восстановительные работы в домах людей", - добавили в ГСЧС.

Удары РФ по Сумам и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения наносят удары по Сумам и области с использование артиллерии, дронов и ракет.

Так, российский дрон атаковал центральный рынок в Сумах вечером 15 августа. При этом в Министерстве обороны России заявили, что они якобы не атаковали Сумы и другие украинские города.

Также недавно враг атаковал Сумской государственный университет. В результате обстрелов ракетой и дронами один из корпусов разрушен, еще один поврежден. Также в городе были повреждены жилые дома - в двух пятиэтажках выбило окна и разрушило балконные рамы.

Кроме того, вражеский дрон 10 августа ударил по Сумской ОГА. В результате атаки админздание получило повреждения.

Сумская область ГСЧС Вторжение России в Украину
