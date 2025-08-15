Россия цинично открестилась от ударов по Сумам и пригороду Днепра

Российские власти заявили, что их войска якобы не атаковали сегодня, 15 августа, Сумы и Днепр. Они обвинили Украину в провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России в Telegram .

"Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили", - цинично сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве страны-агрессора написали, что Украина якобы выдумала удары, чтобы "сформировать негативный медийный фон с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже".

Жестокие удары оккупантов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 15 августа, днем ударили по пригороду Днепра баллистическими ракетами. Была повреждена маршрутка.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем и одном раненом в результате атаки врага.

Чуть позже после удара по Днепру россияне атаковали Сумы. На этот раз вражеский дрон ударил по центральному рынку.

Согласно актуальным данным известно, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что россияне убивают даже в день переговоров Путина с Трампом. При этом никаких сигналов о готовности РФ к завершению войны нет.