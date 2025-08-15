ua en ru
Россия цинично открестилась от ударов по Сумам и пригороду Днепра

Москва, Пятница 15 августа 2025 20:11
Россия цинично открестилась от ударов по Сумам и пригороду Днепра Фото: Россия ударила по пригороду Днепра (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Иван Носальский

Российские власти заявили, что их войска якобы не атаковали сегодня, 15 августа, Сумы и Днепр. Они обвинили Украину в провокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны России в Telegram.

В ведомстве страны-агрессора написали, что Украина якобы выдумала удары, чтобы "сформировать негативный медийный фон с целью срыва предстоящих российско-американских переговоров в Анкоридже".

"Российские Вооруженные Силы никаких ударов по г. Сумы и другим городам не наносили", - цинично сообщило Минобороны РФ.

Жестокие удары оккупантов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 15 августа, днем ударили по пригороду Днепра баллистическими ракетами. Была повреждена маршрутка.

По состоянию на сейчас известно об одном погибшем и одном раненом в результате атаки врага.

Чуть позже после удара по Днепру россияне атаковали Сумы. На этот раз вражеский дрон ударил по центральному рынку.

Согласно актуальным данным известно, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что россияне убивают даже в день переговоров Путина с Трампом. При этом никаких сигналов о готовности РФ к завершению войны нет.

