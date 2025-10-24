ua en ru
Россияне ударили по Херсону из РСЗО: военные обратились к жителям оккупированных территорий

Украина, Пятница 24 октября 2025 14:59
Россияне ударили по Херсону из РСЗО: военные обратились к жителям оккупированных территорий Фото: россияне ударили по Херсону из РСЗО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска нанесли удар по Херсону из реактивных систем залпового огня, подтянув установки на предельную дальность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Украины Дмитрия Волошина в эфире телемарафона.

Волошин сообщил, что россияне подтянули РСЗО на предельные дальности и нанесли удар

"Я призываю жителей временно оккупированных территорий, чтобы они сообщали о подобных перемещениях вражеской техники. Ведь они должны увидеть, куда это вооружение наносит удары - по мирным жителям", - отметил представитель сил обороны Юга Украины.

Обстрел Херсона

Напомним, мы сообщали, что сегодня утром оккупанты атаковали жилые районы Херсона.

В результате атаки пострадали трое подростков и более 20 человек в целом. Известно также о двух погибших и масштабных разрушениях.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на Херсон, можно узнать в материале РБК-Украина.

Атака на Украину

Заметим, что в течение ночи в ряде регионов Украины, объявляли воздушную тревогу из-за "Шахеды" и пусков КАБов.

Перед этим массированная атака на Украину осуществлялась в ночь на 23 октября. Войска РФ атаковали Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.

