Росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ: військові звернулися до жителів окупованих територій

Україна, П'ятниця 24 жовтня 2025 14:59
Фото: росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська завдали удару по Херсону з реактивних систем залпового вогню, підтягнувши установки на граничну дальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника сил оборони Півдня України Дмитра Волошина в ефірі телемарафону.

Волошин повідомив, що росіяни підтягнули РСЗВ на граничні дальності та завдали удару

"Я закликаю мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони повідомляли про подібні переміщення ворожої техніки. Адже вони мають побачити, куди це озброєння завдає ударів - по мирних мешканцях", - зазначив речник сил оборони Півдня України.

Обстріл Херсону

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні вранці окупанти атакували житлові райони Херсону.

Внаслідок атаки постраждали троє підлітків та понад 20 людей загалом. Відомо також про двох загиблих та масштабні руйнування.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на Херсон, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну

Зауважимо, що протягом ночі в низці регіонів України, оголошували повітряну тривогу через "Шахеди" та пуски КАБів.

Перед цим масована атака на Україну здійснювалась у ніч на 23 жовтня. Війська РФ атакували Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

