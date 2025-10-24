Оккупанты снова ударили по Херсону: погибла женщина, среди пострадавших ребенок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Сегодня около 7:30 оккупанты обстреляли Корабельный район. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.

"Бригада "экстренки" доставила мальчика в больницу. Он - в надежных руках наших медиков", - добавил глава ОВА.

Пострадали также пятеро херсонцев, им также уже оказывают необходимую помощь.

В результате вражеских ударов также повреждены многоквартирные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.

По состоянию на 9:08 стало известно, что в результате утреннего обстрела Корабельного района погибла херсонка.

"Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил Прокудин.

Посостоянию на 10:02, по данным Прокудина, уже 14 пострадавших из-за российского обстрела Корабельного района Херсона.

За медпомощью обратился 31-летний мужчина. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

"Бригада "экстренки" оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", - добавил глава ОВА.

Тем временем в больницу доставили еще двух пострадавших в результате артиллерийского обстрела Корабельного района. Это 50-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.