ua en ru
Пт, 24 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Оккупанты снова ударили по Херсону: погибла женщина, среди пострадавших ребенок

Херсон, Пятница 24 октября 2025 09:11
UA EN RU
Оккупанты снова ударили по Херсону: погибла женщина, среди пострадавших ребенок Фото: в Херсоне из-за российской атаки пострадал ребенок (facebook.com DSNSCHERKASY)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска утром обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попали жилые кварталы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Сегодня около 7:30 оккупанты обстреляли Корабельный район. Под удар попал 16-летний подросток. Он получил минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга, а также осколочные ранения туловища и лица.

"Бригада "экстренки" доставила мальчика в больницу. Он - в надежных руках наших медиков", - добавил глава ОВА.

Пострадали также пятеро херсонцев, им также уже оказывают необходимую помощь.

В результате вражеских ударов также повреждены многоквартирные и частные дома. Аварийно-спасательные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.

По состоянию на 9:08 стало известно, что в результате утреннего обстрела Корабельного района погибла херсонка.

"Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким", - отметил Прокудин.

Посостоянию на 10:02, по данным Прокудина, уже 14 пострадавших из-за российского обстрела Корабельного района Херсона.

За медпомощью обратился 31-летний мужчина. У него диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и ранение ноги.

"Бригада "экстренки" оказала ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался", - добавил глава ОВА.

Тем временем в больницу доставили еще двух пострадавших в результате артиллерийского обстрела Корабельного района. Это 50-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы.

Обстрел Херсона

Ранее мы писали, что в ночь на 24 октября войска РФ ударными дронами атаковали Херсон. Один "Шахед" попал в многоэтажку.

Заметим, что в течение ночи в ряде регионов Украины, объявляли воздушную тревогу из-за "Шахедов" и пусков КАБов.

Перед этим массированная атака на Украину осуществлялась в ночь на 23 октября. Войска РФ атаковали Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсон Война России против Украины
Новости
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Потери России на 24 октября: обновленные данные Генштаба Украины
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию