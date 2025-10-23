"Шахедная" атака на Украину: какие области в опасности
В восточных, южных и северных областях Украины "шахедная" опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и карту воздушных тревог.
Воздушные силы ВСУ, начиная с 22:00 сообщали о вражеских дронах:
- на севере, на востоке и юге Харьковщины, основной курс на запад;
- на север от Ахтырки в Сумской области, курсом на запад;
- на западе от Чернигова курсом на город;
- на севере Херсонской области, курсом на Херсон.
Также сообщалось о пусках КАБ:
- на Сумщину и на Запорожскую область;
- в направлении Запорожья;
- в направлении Донецкой области;
- на границе Запорожской и Донецкой области, курсом на юг Днепропетровщины;
- на Сумскую область.
Карта воздушных тревог Украины по состоянию на 23:15 выглядит следующим образом:
Атака на Украину в ночь на 23 октября
Как сообщало РБК-Украина, войска РФ в ночь на 23 октября атаковали Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.
По данным военных, все дроны россияне запустили с шести направлений - из Курска, Миллерово, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".
Зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах - падение обломков сбитых аппаратов.
В Киеве в результате обстрела пострадали семь человек. На 10 локациях в трех районах столицы зафиксированы повреждения. Есть прямые попадания дронов в жилые дома.
Больше всего пострадал Подольский район - там повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей и деловые кварталы.
В Оболонском районе беспилотник попал в 15-й этаж жилого дома, а в Деснянском - в 21-й этаж многоэтажки.
Также сообщается, что под вражеский удар попала синагога на Подоле.