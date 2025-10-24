Россияне ударили по Харькову КАБами, в городе раздавались взрывы

Российские войска сегодня днем, 24 октября, атаковали Индустриальный район Харькова КАБами. В городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Он также отметил, что экстренные службы направляются на места ударов.

"В Харькове, предварительно, зафиксировано четыре попадания вражеских КАБ. Все "прилеты" - в Индустриальном районе города. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - отметил глава Харьковской ОГА.

Впоследствии Терехов сообщил, что в Харькове зафиксирован повторный удар по Индустриальному району.

Также ранее сообщалось, что в городе было слышно несколько взрывов.

Удары по Харькову

Россияне с первых дней полномасштабного вторжения атакуют Харьков и окружающие громады различными видами вооружения: ракетами, ударными беспилотниками и КАБами.

Так, утром 22 октября войска РФ ударили дронами по Холодногорскому району Харькова. По меньшей мере один из дронов попал в здание частного образовательного центра, где на тот момент находилось 48 детей.

В результате атаки погиб человек - это коммунальщик, который убирал территорию вблизи детсада. Еще девять человек получили ранения - в основном это те, кто находился на улице. А в сети уже показали первые фото с места российского удара по детсаду.

Так, в ночь на 21 октября россияне запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших.

Также вечером в субботу, 18 октября, российские оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что на Харьковщине. Это первый случай, когда РФ ударила авиабомбой по этому городу.

Кроме того, поздно вечером, 5 октября, российские войска массированно нанесли удар по городу беспилотниками. Россияне применили не менее 15 дронов, и в результате обстрела были повреждены дома в частном секторе и пострадали люди.