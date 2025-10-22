В детсаду Харькова во время удара РФ находилось 48 детей, - ГСЧС
Российская армия тремя ударными дронами "Шахеды" попала по частному саду в Харькове. Там находилось 48 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщили в ГСЧС, сейчас спасатели локализовали пожар в детсаду.
"На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место. К сожалению, 1 человек погиб, еще 6 пострадали", - сказано в сообщении.
Также в результате удара возник пожар в многоквартирном доме и недействующем складском здании.
Стоит заметить, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время российской атаки воспитатели вывели детей в полуподвальное помещение. Благодаря этому удалось избежать жертв среди детей.
Ведь второй этаж садика полностью сложился во время обстрела.
Удар по детскому саду в Харькове
Утром Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии подтвердилось, что город подвергся массированной атаке.
"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе, предварительно - дрон типа "Шахед". На месте возник пожар, информация уточняется", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Позже он уточнил, что дроны попали в частный детский сад. В результате удара возник пожар.
"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным", - пояснил президент.
Зеленский подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду.
Подробно о том, что сейчас известно об ударе по саду - читайте в материале РБК-Украина.