ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В детсаду Харькова во время удара РФ находилось 48 детей, - ГСЧС

Украина, Среда 22 октября 2025 13:49
UA EN RU
В детсаду Харькова во время удара РФ находилось 48 детей, - ГСЧС Фото: последствия удара по Харькову (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Кава

Российская армия тремя ударными дронами "Шахеды" попала по частному саду в Харькове. Там находилось 48 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, сейчас спасатели локализовали пожар в детсаду.

"На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место. К сожалению, 1 человек погиб, еще 6 пострадали", - сказано в сообщении.

Также в результате удара возник пожар в многоквартирном доме и недействующем складском здании.

Стоит заметить, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что во время российской атаки воспитатели вывели детей в полуподвальное помещение. Благодаря этому удалось избежать жертв среди детей.

Ведь второй этаж садика полностью сложился во время обстрела.

Удар по детскому саду в Харькове

Утром Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов в направлении Харькова. Впоследствии подтвердилось, что город подвергся массированной атаке.

"Зафиксировано попадание в Холодногорском районе, предварительно - дрон типа "Шахед". На месте возник пожар, информация уточняется", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже он уточнил, что дроны попали в частный детский сад. В результате удара возник пожар.

"Удар российского беспилотника по детскому саду в Харькове - после ночи массированной атаки. К сожалению, известно об одном погибшем. Мои соболезнования родным", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду.

Подробно о том, что сейчас известно об ударе по саду - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию