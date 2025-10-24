ua en ru
Росіяни вдарили по Харкову КАБами, у місті лунали вибухи

П'ятниця 24 жовтня 2025 11:11
UA EN RU
Росіяни вдарили по Харкову КАБами, у місті лунали вибухи Фото: росіяни вдарили по Харкову КАБами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вдень, 24 жовтня, атакували Індустріальний район Харкова КАБами. У місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та повідомлення глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Індустріальний район Харкова атакований двома КАБами. Інформація про наслідки уточнюється", - заявив мер Харкова.

Також раніше повідомлялось, що у місті було чути кілька вибухів.

Згодом Терехов повідомив, що у Харкові зафіксовано повторний удар по Індустріальному району.

"У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі "прильоти" - в Індустріальному районі міста. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - зазначив глава Харківської ОВА.

Він також зазначив, що екстрені служби прямують на місця ударів.

Удари по Харкову

Росіяни з перших днів повномасштабного вторгнення атакують Харків та навколишні громади різними видами озброєння: ракетами, ударними безпілотниками та КАБами.

Так, вранці 22 жовтня війська РФ вдарили дронами по Холодногірському району Харкова. Щонайменше один з дронів влучив у будівлю приватного освітнього центру, де на той момент перебувало 48 дітей.

Внаслідок атаки загинула людина - це комунальник, який прибирав територію поблизу дитсадка. Ще дев'ять людей отримали поранення – переважним чином це ті, хто перебував на вулиці. А в мережі вже показали перші фото з місця російського удару по дитсадку.

Так, в ніч на 21 жовтня росіяни запустили по Харкову авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад десяток будинків та відомо про постраждалих.

Також ввечері у суботу, 18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це перший випадок, коли РФ вдарила авіабомбою по цьому місту.

Окрім того, пізно ввечері, 5 жовтня, російські війська масовано завдали удару по місту безпілотниками. Росіяни застосували щонайменше 15 дронів, і в результаті обстрілу були пошкоджені будинки в приватному секторі та постраждали люди.

