Росіяни вдарили по Харкову КАБами, у місті лунали вибухи

Російські війська сьогодні вдень, 24 жовтня, атакували Індустріальний район Харкова КАБами. У місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова та повідомлення глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Індустріальний район Харкова атакований двома КАБами. Інформація про наслідки уточнюється", - заявив мер Харкова.

Також раніше повідомлялось, що у місті було чути кілька вибухів.

Згодом Терехов повідомив, що у Харкові зафіксовано повторний удар по Індустріальному району.

"У Харкові, попередньо, зафіксовано чотири влучання ворожих КАБ. Усі "прильоти" - в Індустріальному районі міста. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", - зазначив глава Харківської ОВА.

Він також зазначив, що екстрені служби прямують на місця ударів.