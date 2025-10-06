ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове из-за атаки РФ повреждены дома и пострадали люди

Понедельник 06 октября 2025 00:35
UA EN RU
В Харькове из-за атаки РФ повреждены дома и пострадали люди Фото: последствия обстрела уточняются (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне поздно вечером, 5 октября, массированно атаковали Харьков дронами. В результате вражеского обстрела есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы ОГА Олега Синегубова.

Отметим, что начиная с 22:44 в городе прозвучали несколько серий взрывов. Атака продолжалась почти час.

"По данным нашего Ситуационного центра, Харьков был атакован вражескими дронами 15 раз. По предварительной информации, под атакой находился Новобаварский район", - проинформировал Терехов.

По его словам, последствия ударов уточняются, однако сейчас уже есть информация о пострадавших домах в частном секторе.

Позже, в 23:30, в городе снова был слышен взрыв. Через несколько минут мэр города написал, что зафиксирован еще один удар боевым дроном, и на этот раз по Шевченковскому району. Последствия уточняются.

Что касается пострадавших, сначала об этом написал руководитель ОГА Олег Синегубов.

"Три человека получили острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки БпЛА на Харьков. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил он.

Впоследствии о двух, а затем о трех пострадавших - написал Игорь Терехов.

Обновлено в 00:55

"Количество пострадавших в Харькове увеличилось до четырех. К медикам обратился 63-летний мужчина. Ему оказывается медицинская помощь", - уточнил Синегубов.

Обстрел Харькова

Напомним, в ночь на 1 октября россияне атаковали Харьков и область ракетами и управляемыми авиабомбами. В результате обстрела горели торговые павильоны, были разрушения и пострадали люди.

В частности, последствия фиксировались в Киевском и Салтовском районах. Известно, что горел рынок "Барабашово", был разрушен дом и гаражи. Кроме того, пострадали 6 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
Новости
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Над Львовом во время атаки пролетали разведывательные спутники Китая, - "Милитарный"
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии