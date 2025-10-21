ua en ru
Россияне ударили по Харькову КАБами: повреждены минимум 15 домов, есть пострадавшие

Вторник 21 октября 2025 01:28
Россияне ударили по Харькову КАБами: повреждены минимум 15 домов, есть пострадавшие Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 21 октября запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

Согласно сообщениям мэра, в городе было слышно по меньшей мере 4 взрыва. Попадания были в двух районах.

"Есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара пожар, есть пострадавшие", - писал Терехов.

Отметим, что изначально было известно о 4 пострадавших - у всех них была острая реакция на стресс. По последним данным, количество пострадавших возросло до 9.

Позже мэр уточнил, вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Кроме того, был подтвержден удар по Немышлянскому району. Последствия пока уточняются.

Обстрелы Харькова

Напомним, что россияне в последнее время очень часто атакуют Харьков, применяя для атак различные средства поражения. В частности, дроны, ракеты и авиабомбы.

Так, например, поздно вечером, 5 октября, враг массированно ударил по городу беспилотниками. Россияне применили минимум 15 дронов и в результате обстрела были повреждены дома в частном секторе и пострадали люди.

