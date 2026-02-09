Россияне ударили дроном по Харькову: враг повредил авто, в доме выбиты окна

Российские оккупанты поздно вечером, 9 февраля, атаковали дроном Шевченковский район Харькова. В результате удара повреждены несколько машин, а также окна в доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Читайте также: РФ ударила дроном по рынку в Харькове
Согласно сообщению Терехова, россияне примерно в 22:27 ударили беспилотником "Молния" по Шевченковскому району города. Впоследствии оказалось, что удар пришелся недалеко от жилых домов, в результате чего пострадали авто и дома вокруг.
Позже Синегубов уточнил, что поврежден только один дом.
"По уточненной информации, в результате удара вражеского БПЛА в Шевченковском районе города повреждены два легковых автомобиля, остекление окон многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, обошлось без пострадавших.
Напомним, что в ночь на 3 февраля россияне осуществили очередной комбинированный удар по Украине.
В частности, враг нанес удар по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям - по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре.
Мэр Харькова той ночью говорил, что город был под таким дронов и ракет не менее трех часов подряд. Оккупанты били по энергетике в мороз, что заставило власти принять решение о сливе воды, в результате чего 820 домов остались без тепла.
Чуть позже Терехов сообщил, что в результате массированного ночного удара в Харькове повреждены ТЭЦ-5 и электроподстанции "Харьковская" и "Залютино", а в самом городе - объявили чрезвычайную ситуацию.
Также мы писали, что враг нанес удар по энергетике Харькова утром 5 февраля. Из-за этого в городе наблюдались как перебои, так и полное отсутствие энергоснабжения.