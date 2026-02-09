UA

Росіяни вдарили дроном по Харкову: ворог пошкодив авто, у будинку вибиті вікна

Фото: обійшлося без постраждалих (facebook.com/DSNS.GOV.U)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти пізно ввечері, 9 лютого, атакували дроном Шевченківській район Харкова. Внаслідок удару пошкоджено кілька машин, а також вікна у будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Читайте також: РФ вдарила дроном по ринку у Харкові

Згідно допису Терехова, росіяни приблизно о 22:27 вдарили безпілотником "Молнія" по Шевченківському району міста. Згодом виявилося, що удар прийшовся неподалік житлових будинків, внаслідок чого є постраждали авто та будинки навколо.

Пізніше Синєгубов уточнив, що пошкоджено лише один будинок.

"За уточненою інформацією, внаслідок удару ворожого БпЛА в Шевченківському районі міста пошкоджено два легкових автомобілі, скління вікон багатоквартирного житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

За словами глави ОВА, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харкова і не тільки

Нагадаємо, що в ніч на 3 лютого росіяни здійснили черговий комбінований удар по Україні.

Зокрема, ворог завдав удару по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях - по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі.

Мер Харкова тієї ночі говорив, що місто було під таким дронів і ракет не менше трьох годин поспіль. Окупанти били по енергетиці в мороз, що змусило владу прийняти рішення про злив води, в результаті чого 820 будинків залишилися без тепла.

Трохи пізніше Терехов повідомив, що в результаті масованого нічного удару в Харкові пошкоджені ТЕЦ-5 і електропідстанції "Харківська" і "Залютино", а в самому місті - оголосили надзвичайну ситуацію.

Також ми писали, що ворог завдав удару по енергетиці Харкова вранці 5 лютого. Через це в місті спостерігалися як перебої, так і повна відсутність енергопостачання.

