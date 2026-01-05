ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

В Днепре вспыхнул пожар в результате атаки российских дронов, - ОВА

Украина, Днепр, Понедельник 05 января 2026 13:22
В Днепре вспыхнул пожар в результате атаки российских дронов, - ОВА Иллюстративное фото: иранский беспилотник типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Днепр днем 5 января атаковали российские ударные дроны. В результате атаки оккупантов было повреждено предприятие, возник пожар, есть повреждения прилегающей инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на в.и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко.

"В результате атаки БпЛА в Днепре возник пожар. Повреждено предприятие. Также изуродованы авто, линия электропередач", - написал он.

По данным Гайваненко, после атаки российских оккупантов информации о пострадавших, или о погибших в городе не поступало.

Напомним, что в ночь на 5 января Украина в очередной раз оказалась под атакой российских оккупантов Россия атаковала Украину, выпустив 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО.

Удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове. В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.

Также ночью 5 января российские террористы совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.

