Россия ударила дронами и артиллерией по энергообъектам Украины в нескольких регионах

В ночь на 6 января российские войска нанесли дроновых и артиллерийских ударов по энергообъектам в нескольких регионах. В результате этого зафиксировано обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" в Telegram .

По данным "Укрэнерго", из-за новых российских ударов на утро обесточены абоненты в Харьковской и Донецкой областях.

Также еще со вчерашнего дня почти полностью обесточен город Славутич на Черниговщине. Восстановительные работы проходят везде, где сейчас это позволяют условия безопасности.

"Из-за последствий предыдущих обстрелов - в нескольких областях на утро применены аварийные отключения. Ранее обнародованные облэнерго графики почасовых обесточиваний там пока не действуют", - говорится в сообщении.

Как добавили в компании, аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, во вторник меры ограничения потребления электричества для промышленности и для бытовых потребителей введены на всей территории Украины.