На дороги Днепра высыпали сотни тонн песка для предотвращения экологического вреда

На дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами маслоэкстракционного завода, высыпали сотни тонн песка. Это позволит локализовать масло и не допустить его попадания в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram .

"На набережной возле разбитого завода продолжается ликвидация последствий. На месте остаются работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Дороги покрыты смесью масла с песком. Его туда высыпали несколько сот тонн - чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическое бедствие", - говорится в его сообщении.

Филатов отметил, что проехать по тем дорогам "иначе как на самосвале просто невозможно". По этой причине в течение следующих нескольких дней движение по набережной для транспорта изменят.

Фото: масло останавливают, чтобы оно не попало в реку (t.me/borys_filatovv)

Кроме того, городской голова призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации, ведь работы по ликвидации последствий вражеского удара требуют немалых усилий.