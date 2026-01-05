ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На дороги Днепра высыпали сотни тонн песка для предотвращения экологического вреда

Днепр, Понедельник 05 января 2026 22:02
UA EN RU
На дороги Днепра высыпали сотни тонн песка для предотвращения экологического вреда Фото: на дороги высыпали песок для предотвращения экологического вреда (t.me/borys_filatovv)
Автор: Валерий Ульяненко

На дороги Днепра, которые находятся возле поврежденного российскими дронами маслоэкстракционного завода, высыпали сотни тонн песка. Это позволит локализовать масло и не допустить его попадания в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"На набережной возле разбитого завода продолжается ликвидация последствий. На месте остаются работать коммунальщики и тяжелая спецтехника. Дороги покрыты смесью масла с песком. Его туда высыпали несколько сот тонн - чтобы масло не попало в реку и не вызвало экологическое бедствие", - говорится в его сообщении.

Филатов отметил, что проехать по тем дорогам "иначе как на самосвале просто невозможно". По этой причине в течение следующих нескольких дней движение по набережной для транспорта изменят.

Фото: масло останавливают, чтобы оно не попало в реку (t.me/borys_filatovv)

Кроме того, городской голова призвал граждан с пониманием отнестись к ситуации, ведь работы по ликвидации последствий вражеского удара требуют немалых усилий.

Обстрел Днепра 5 января

Напомним, сегодня, 5 января, Днепр атаковали ударные дроны россиян. Вражеская атака повредила предприятие и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.

По словам и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, после атаки россиян информации о пострадавших или погибших не поступало.

Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате атаки по Днепру на дороги города вылилось 300 тонн масла. Вследствие этого проезд определенными путями невозможен в течение нескольких суток.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов Война в Украине Олия
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка