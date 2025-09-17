ua en ru
Россияне ударом беспилотника разрушили АЗС возле Полтавы, возник пожар, - ОВА

Полтава, Среда 17 сентября 2025 19:16
Россияне ударом беспилотника разрушили АЗС возле Полтавы, возник пожар, - ОВА Фото: последствия атаки россиян на АЗС (Полтавская ОВА)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию в районе Полтавы. В результате атаки врага возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по автозаправочной станции. В результате попадания возник пожар", - сказано в сообщении.

Когут добавил, что один человек был травмирован в результате российского теракта. На месте попадания дрона работают экстренные службы, ведется ликвидация последствий.

Фото: Полтавская ОГА

Напомним, что Полтавскую область в ночь на 17 сентября атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.

В общем россияне в ночь на 17 сентября осуществили комбинированную атаку по Украине. Враг применил для ударов дроны различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и зенитную управляемую ракету С-300.

Также в Днепре в среду, 17 сентября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

