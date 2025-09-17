ua en ru
Росіяни ударом безпілотника зруйнували АЗС біля Полтави, виникла пожежа, - ОВА

Полтава, Середа 17 вересня 2025 19:16
UA EN RU
Росіяни ударом безпілотника зруйнували АЗС біля Полтави, виникла пожежа, - ОВА Фото: наслідки атаки росіян на АЗС (Полтавська ОВА)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа", - сказано у повідомленні.

Когут додав, що одна людина була травмована внаслідок російського теракту. На місці влучання дрона працюють екстрені служби, ведеться ліквідація наслідків.

Фото: Полтавська ОВА

Нагадаємо, що Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

Загалом росіяни в ніч на 17 вересня здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.

Також у Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області.

