Росіяни ударом безпілотника зруйнували АЗС біля Полтави, виникла пожежа, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Когут додав, що одна людина була травмована внаслідок російського теракту. На місці влучання дрона працюють екстрені служби, ведеться ліквідація наслідків.

"У Полтавському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА по автозаправній станції. У результаті влучання виникла пожежа", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що Полтавську область в ніч на 17 вересня атакували ворожі дрони, внаслідок чого спалахнула пожежа на відкритій території підприємства.

Загалом росіяни в ніч на 17 вересня здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.

Також у Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області.