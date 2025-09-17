ua en ru
Искандер, С-300 и более 100 "Шахедов": в Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Среда 17 сентября 2025 10:14
Искандер, С-300 и более 100 "Шахедов": в Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ Фото: в Воздушных силах раскрыли детали ночной атаки россиян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россияне в ночь на 17 сентября совершили комбинированную атаку по Украине. Враг применил для ударов дроны различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и зенитную управляемую ракету С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 17 сентября (с 18.00 16 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской области", - говорится в сообщении военных.

Также россияне использовали 172 ударные беспилотники типов Shahed и "Гербера" и других. Атака велась с территории Ростовской, Курской, Брянской и Орловской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что более 100 дронов оказались "Шахедами".

По данным командования Воздушных сил, отражение удара осуществляла авиация, подразделения зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:30 защитники сбили и подавили 136 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны. В то же время зафиксированы попадания ракет и 36 ударных БПЛА в 13 локациях.

Искандер, С-300 и более 100 &quot;Шахедов&quot;: в Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Обстрел Украины 17 сентября

Россияне снова обстреляли дронами "Укрзализныцю", это произошло в ночь на 17 сентября. Из-за чего предупреждали о задержке поездов на Днепровском направлении.

Этой ночью враг также накрыл дронами Кировоградщину - пострадала инфраструктура, из-за чего в регионе и областном центре массовые отключения света.

Еще в ночь на 17 сентября в Черкасской области прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги - объекты инфраструктуры подверглись разрушениям.

