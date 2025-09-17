ua en ru
В Днепре прозвучали взрывы на фоне тревоги из-за дронов

Днепр, Среда 17 сентября 2025 17:42
В Днепре прозвучали взрывы на фоне тревоги из-за дронов Иллюстративное фото: в Днепре местные жители услышали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Днепре в среду, 17 сентября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации корреспондентов "Суспільне", в городе было слышно несколько взрывов.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Днепра летят ударные беспилотники с южного и юго-западного направлений.

Официальной информации о взрывах в Днепре пока что нет.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты в течение последнего месяца усилили удары по Украине при помощи дронов и ракет.

В частности, в ночь на 17 сентября российские оккупанты ударили беспилотниками по Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА Владимир Когут рассказал, что целью врага стало одно из предприятий в Полтавском районе. В результате удара там вспыхнул пожар.

Когут отмечал, что пострадавших в результате удара не было.

