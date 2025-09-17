В Днепре прозвучали взрывы на фоне тревоги из-за дронов

В Днепре в среду, 17 сентября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

По информации корреспондентов "Суспільне", в городе было слышно несколько взрывов.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в сторону Днепра летят ударные беспилотники с южного и юго-западного направлений.

Официальной информации о взрывах в Днепре пока что нет.