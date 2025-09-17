ua en ru
Полтавскую область ночью атаковали дроны РФ, на предприятии вспыхнул пожар

Украина, Среда 17 сентября 2025 08:49
Полтавскую область ночью атаковали дроны РФ, на предприятии вспыхнул пожар Фото: пожарным удалось ликвидировать огонь (DSN.GOV.UA)
Автор: Маловичко Юлия

Полтавскую область в ночь на 17 сентября атаковали вражеские дроны, в результате чего вспыхнул пожар на открытой территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута в Telegram.

"Сегодня ночью на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе", - написал глава ОВА.

По его словам, пожар оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Обошлось без пострадавших.

Атаки РФ в ночь на 17 сентября

Россияне снова обстреляли дронами "Укрзализныцю", это произошло в ночь на 17 сентября. Из-за чего предупреждали о задержке поездов на Днепровском направлении.

Этой ночью враг также накрыл дронами Кировоградщину - пострадала инфраструктура, из-за чего в регионе и областном центре массовые отключения света.

Еще в ночь на 17 сентября в Черкасской области раздались взрывы после объявления воздушной тревоги - объекты инфраструктуры подверглись разрушениям.

Также известно, что в Запорожской области российский FPV-дрон попал в маршрутку, в результате один человек пострадал.

Как сообщалось, накануне в результате атаки дронов в Киевской области вспыхнул "Эпицентр" - под удар врага попал логистический центр компании.

