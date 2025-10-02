Сегодняшний обмен пленными был комбинированным: в Коордштабе объяснили нюансы

Фото: обмен пленными между Украиной и РФ 2 октября был комбинированным (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, 2 октября, был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал в комментарии журналистам.

"Это был комбинированный обмен. Часть его была согласно Стамбульским договоренностям, возвращаются ребята. То есть это тяжелораненые, тяжелобольные и молодежь до 25 лет. И частично это очередной 69-й обмен. Общая цифра - это 185 наших защитников и 20 гражданских", - сообщил Яценко. Представитель Коордштаба добавил, что большинство освобожденных из плена нуждаются в длительной реабилитации.