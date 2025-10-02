ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сегодняшний обмен пленными был комбинированным: в Коордштабе объяснили нюансы

Четверг 02 октября 2025 19:23
UA EN RU
Сегодняшний обмен пленными был комбинированным: в Коордштабе объяснили нюансы Фото: обмен пленными между Украиной и РФ 2 октября был комбинированным (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Обмен пленными между Украиной и Россией, который состоялся сегодня, 2 октября, был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко рассказал в комментарии журналистам.

"Это был комбинированный обмен. Часть его была согласно Стамбульским договоренностям, возвращаются ребята. То есть это тяжелораненые, тяжелобольные и молодежь до 25 лет. И частично это очередной 69-й обмен. Общая цифра - это 185 наших защитников и 20 гражданских", - сообщил Яценко.

Представитель Коордштаба добавил, что большинство освобожденных из плена нуждаются в длительной реабилитации.

Обмен пленными

Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников

Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года.

Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Освобожденные воины защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Сумском и Черниговском направлениях.

Домой, в частности, возвращаются нацгвардейцы, которые защищали Чернобыльскую АЭС в начале полномасштабного вторжения россиян.

Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 26 лет, а самому старшему - 59 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен пленными Война в Украине
Новости
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Будут отключать свет даже там, где не планировали: Черниговщина ужесточает графики
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным