Обмен пленными с РФ. В Координационном штабе рассказали о двух ключевых направлениях
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.
"Переговоры с противоположной стороной по обмену пленными продолжаются непрерывно. Мы ведем работу в двух основных направлениях - возвращение наших граждан в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, а также по схеме номерных обменов", - сообщил Охрименко.
Он напомнил, что по стамбульским договоренностям в Украину должны вернуться тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые люди в возрасте до 25 лет.
"Сегодняшние обмены являются смешанными - мы забираем как тех, кто подпадает под стамбульские критерии, так и тех, о ком удалось договориться во время переговоров", - пояснил руководитель Секретариата Коордштаба.
Также, по его словам, во время переговорного процесса Координационный штаб уделяет внимание вопросу возвращения гражданских лиц. Охрименко отметил, что процесс обмена является сложным и длительным, однако он приносит конкретные результаты.
Обмен пленными в октябре
Напомним, Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников
Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года. Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.
Отмечается, что этот обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.