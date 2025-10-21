ua en ru
Вт, 21 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Обмен пленными с РФ. В Координационном штабе рассказали о двух ключевых направлениях

Вторник 21 октября 2025 12:49
UA EN RU
Обмен пленными с РФ. В Координационном штабе рассказали о двух ключевых направлениях Фото: в Координационном штабе рассказали о двух ключевых направлениях обменов пленными (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

"Переговоры с противоположной стороной по обмену пленными продолжаются непрерывно. Мы ведем работу в двух основных направлениях - возвращение наших граждан в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, а также по схеме номерных обменов", - сообщил Охрименко.

Он напомнил, что по стамбульским договоренностям в Украину должны вернуться тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые люди в возрасте до 25 лет.

"Сегодняшние обмены являются смешанными - мы забираем как тех, кто подпадает под стамбульские критерии, так и тех, о ком удалось договориться во время переговоров", - пояснил руководитель Секретариата Коордштаба.

Также, по его словам, во время переговорного процесса Координационный штаб уделяет внимание вопросу возвращения гражданских лиц. Охрименко отметил, что процесс обмена является сложным и длительным, однако он приносит конкретные результаты.

Обмен пленными в октябре

Напомним, Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников

Речь идет о воинах Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Они защищали Мариуполь и "Азовсталь", а также Чернобыльскую АЭС. Большинство из них были в плену с 2022 года. Также вместе с воинами вернули и 20 гражданских.

Отмечается, что этот обмен пленными между Украиной и Россией был комбинированным. Одна часть его была согласно Стамбульским договоренностям, другая - это очередной, 69-й обмен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Обмен пленными
Новости
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2026 года: новые сроки
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов