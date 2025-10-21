Обмен пленными с РФ. В Координационном штабе рассказали о двух ключевых направлениях

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас работает по двум направлениям: обмены на основе стамбульских соглашений и так называемые "номерные обмены".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление руководителя секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдана Охрименко.

"Переговоры с противоположной стороной по обмену пленными продолжаются непрерывно. Мы ведем работу в двух основных направлениях - возвращение наших граждан в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, а также по схеме номерных обменов", - сообщил Охрименко.

Он напомнил, что по стамбульским договоренностям в Украину должны вернуться тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые люди в возрасте до 25 лет.

"Сегодняшние обмены являются смешанными - мы забираем как тех, кто подпадает под стамбульские критерии, так и тех, о ком удалось договориться во время переговоров", - пояснил руководитель Секретариата Коордштаба.

Также, по его словам, во время переговорного процесса Координационный штаб уделяет внимание вопросу возвращения гражданских лиц. Охрименко отметил, что процесс обмена является сложным и длительным, однако он приносит конкретные результаты.