Россияне штурмуют малыми группами, во втором эшелоне войска КНДР, - группировка "Курск"

Россияне уменьшили количество штурмов в зоне ответственности группировки Сил обороны Украины "Курск". Они отправляют штурмовые группы по 2-4 солдата. Наемники из КНДР не переходят границу Украины и находятся во втором эшелоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера группировки "Курск" Александра Неизвестного.

По словам Неизвестного, украинские военные продолжают удерживать некоторые позиции на территории РФ - в Курской области. Направление довольно активное, несмотря на уменьшение штурмовых действий россиянами.

От идеи создать "буферную зону" оккупанты не отказались - но СОУ срывают их намерения. В последнее время россияне действуют малыми штурмовыми группами по 2-4 солдата, которые уничтожаются. Тяжелую технику враг не применяет.

Зато россияне активно применяют управляемые авиабомбы (КАБ). В среднем оккупанты наносят по 15 авиаударов КАБами ежедневно.

Также россияне активно используют дроны - здесь есть противодействие в виде систем РЭБ и дронов-перехватчиков. Только за сентябрь и октябрь в Сумской области было уничтожено:

218 БПЛА "Шахед";

122 БПЛА "Италмас"

792 БПЛА "Молния"

110 БПЛА "Ланцет";

КНДРовцы сидят тихо

При этом, по словам Неизвестного, наемники из КНДР, которые присутствуют в Курской области, границу не переходят. Они находятся во втором эшелоне оккупационных российских войск - охраняют Курщину.

При этом северокорейские наемники оказывают помощь россиянам, используя дроны. Таким образом их "дроноводы" приобретают необходимый опыт для войны.