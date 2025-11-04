ua en ru
Россияне штурмуют малыми группами, во втором эшелоне войска КНДР, - группировка "Курск"

Украина, Вторник 04 ноября 2025 17:46
Россияне штурмуют малыми группами, во втором эшелоне войска КНДР, - группировка "Курск"
Автор: Антон Корж

Россияне уменьшили количество штурмов в зоне ответственности группировки Сил обороны Украины "Курск". Они отправляют штурмовые группы по 2-4 солдата. Наемники из КНДР не переходят границу Украины и находятся во втором эшелоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера группировки "Курск" Александра Неизвестного.

По словам Неизвестного, украинские военные продолжают удерживать некоторые позиции на территории РФ - в Курской области. Направление довольно активное, несмотря на уменьшение штурмовых действий россиянами.

От идеи создать "буферную зону" оккупанты не отказались - но СОУ срывают их намерения. В последнее время россияне действуют малыми штурмовыми группами по 2-4 солдата, которые уничтожаются. Тяжелую технику враг не применяет.

Зато россияне активно применяют управляемые авиабомбы (КАБ). В среднем оккупанты наносят по 15 авиаударов КАБами ежедневно.

Также россияне активно используют дроны - здесь есть противодействие в виде систем РЭБ и дронов-перехватчиков. Только за сентябрь и октябрь в Сумской области было уничтожено:

  • 218 БПЛА "Шахед";
  • 122 БПЛА "Италмас"
  • 792 БПЛА "Молния"
  • 110 БПЛА "Ланцет";

КНДРовцы сидят тихо

При этом, по словам Неизвестного, наемники из КНДР, которые присутствуют в Курской области, границу не переходят. Они находятся во втором эшелоне оккупационных российских войск - охраняют Курщину.

При этом северокорейские наемники оказывают помощь россиянам, используя дроны. Таким образом их "дроноводы" приобретают необходимый опыт для войны.

Режим КНДР поддерживает российских оккупантов

Отметим, что Россия до сих пор может воевать только благодаря поддержке со стороны союзных диктаторских и автократических режимов. Например, КНДР передала россиянам более 12 млн артиллерийских снарядов. Также КНДР поставляет артиллерию, РСЗО и другое военное снаряжение.

Кроме этого, тысячи наемников из КНДР были ликвидированы Силами обороны Украины во время боев за Курскую область. По данным руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, российские оккупанты давно бы проиграли войну, если бы их не поддерживали КНДР и другие союзники Кремля.

Отметим, в конце октября британская разведка сообщила, что северокорейские наемники замечены в прямой поддержке наступательных операций России против Украины. Они помогают наносить удары по Сумской области. Таким образом, британцы подтвердили данные Генерального штаба Украины.

