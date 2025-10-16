ua en ru
Наемники из КНДР корректируют огонь россиян по ВСУ в Сумской области, - Генштаб

Украина, Четверг 16 октября 2025 15:38
Наемники из КНДР корректируют огонь россиян по ВСУ в Сумской области, - Генштаб Иллюстративное фото: армия КНДР все больше влезает в войну против Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Наемники из КНДР помогают россиянам в Сумской области, управляя беспилотниками и корректируя удары по украинским позициям. Они действуют с территории Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Генштаб сообщил, что российские оккупанты привлекают подразделения северокорейских наемников, отправленных на войну режимом диктатора Ким Чен Ына, к атакам на ВСУ в Сумской области.

Наемники действуют с территории Курской области. Они ведут разведку с помощью беспилотников, обнаруживают позиции ВСУ и помогают оккупантам корректировать удары по украинским военным на Сумщине.

"Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БпЛА и личным составом российской армии. Операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск", - сказано в сообщении.

В Генштабе добавили, что россияне несут критические потери личного состава на фоне полного провала наступления в Сумской области. Поэтому враг продолжает привлечение наемников из КНДР для активных боевых действий.

"Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны", - сказано в сообщении ГШ.

Режим КНДР поддерживает российских агрессоров

Как известно, Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины. В частности, КНДР активно ведет регулярные тайные поставки вооружения. Россияне могли получить от Северной Кореи более 12 млн артиллерийских снарядов. Также КНДР поставляет артиллерию, РСЗО и другое военное снаряжение.

Кроме этого, тысячи наемников из КНДР были ликвидированы Силами обороны Украины во время боев за Курскую область. По данным руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, российские оккупанты давно бы проиграли войну, если бы их не поддерживали КНДР и другие союзники Кремля.

