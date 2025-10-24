Войска КНДР помогают России наносить удары по Украине, - британская разведка

Впервые северокорейские военные замечены в прямой поддержке наступательных операций России против Украины. Они помогают наносить удары по Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в X (Twitter).

Прямое участие

Как отмечается в сводке, солдаты КНДР, находящиеся в российской Курской области, участвуют в координации разведывательных операций и помогают наносить удары по территории Украины.

Это первый случай, когда северокорейские войска были замечены в прямой поддержке или содействии российским наступательным действиям против Украины.

По данным британской разведки, операторы беспилотных систем КНДР помогают российским силам наводить ракетные удары по украинским позициям в Сумской области.

В частности, дроны северокорейского производства используются для корректировки огня систем залпового огня, что усиливает точность российских атак.

Потери среди войск КНДР

По данным отчета, северокорейские военные, вероятно, ранее проводили операции с использованием беспилотников против украинских сил в Курской области России. Однако их основная роль заключалась в участии в наземных боях на стороне российских войск.

Разведка Великобритании отмечает, что КНДР использует этот конфликт для повышения боеспособности своей армии и совершенствования технологий беспилотных систем.