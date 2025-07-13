Россия уже могла получить от КНДР более 12 млн снарядов, - разведка Южной Кореи

Северная Корея продолжает поставки артиллерийских снарядов в Россию. Всего Пхеньян мог передать стране-агрессору более 12 млн снарядов.

Об этом сказано в отчете Агентства военной разведки (DIA) Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap .

Данные южнокорейской разведки свидетельствуют, что Северная Корея поставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

"Если рассчитывать по 152-мм снарядам, то (количество поставленных снарядов - ред.) предположительно достигло более 12 миллионов", - уточнили в DIA.

Поставки обычного оружия о переброска северокорейских солдат в Россию началась еще в октябре прошлого года.