Россия уже могла получить от КНДР более 12 млн снарядов, - разведка Южной Кореи
Северная Корея продолжает поставки артиллерийских снарядов в Россию. Всего Пхеньян мог передать стране-агрессору более 12 млн снарядов.
Об этом сказано в отчете Агентства военной разведки (DIA) Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.
Данные южнокорейской разведки свидетельствуют, что Северная Корея поставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
"Если рассчитывать по 152-мм снарядам, то (количество поставленных снарядов - ред.) предположительно достигло более 12 миллионов", - уточнили в DIA.
Поставки обычного оружия о переброска северокорейских солдат в Россию началась еще в октябре прошлого года.
Помощь России от КНДР
Напомним, только вчера, 12 июля, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея обеспечивает для России почти половину боеприпасов.
Он отметил, что у КНДР огромные запасы. При этом производство оружия продолжается ежедневно.
При этом глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который находится сейчас в Северной Корее, заверил, что его страна готова поддержать действия Москвы для "устранения первопричин украинского кризиса".
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