Росіяни штурмують малими групами, в другому ешелоні війська КНДР, - угруповання "Курськ"
Росіяни зменшили кількість штурмів у зоні відповідальності угруповання Сил оборони України "Курськ". Вони відправляють штурмові групи по 2-4 солдати. Найманці з КНДР не переходять кордон України та перебувають в другому ешелоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера угруповання "Курськ" Олександра Невідомого.
За словами Невідомого, українські військові продовжують утримувати деякі позиції на території РФ - в Курській області. Напрямок доволі активний попри зменшення штурмових дій росіянами.
Від ідеї створити "буферну зону" окупанти не відмовилися - але СОУ зривають їхні наміри. Останнім часом росіяни діють малими штурмовими групами по 2-4 солдати, які знищуються. Важку техніку ворог не застосовує.
Натомість росіяни активно застосовують керовані авіабомби (КАБ). В середньому окупанти завдають по 15 авіаударів КАБами щоденно.
Також росіяни активно використовують дрони - тут є протидія у вигляді систем РЕБ та дронів-перехоплювачів. Тільки за вересень та жовтень в Сумській області було знищено:
- 218 БПЛА "Шахед";
- 122 БПЛА "Італмас";
- 792 БПЛА "Молнія";
- 110 БПЛА "Ланцет".
При цьому, за словами Невідомого, найманці з КНДР, які присутні в Курській області, кордон не переходять. Вони перебувають в другому ешелоні окупаційних російських військ - охороняють Курщину.
При цьому північнокорейські найманці надають допомогу росіянам, використовуючи дрони. Таким чином їхні "дроноводи" набувають необхідного досвіду для війни.
Режим КНДР підтримує російських окупантів
Зазначимо, що Росія досі може воювати тільки завдяки підтримці з боку союзних диктаторських та автократичних режимів. Наприклад, КНДР передала росіянам понад 12 млн артилерійських снарядів. Також КНДР постачає артилерію, РСЗВ та інше військове спорядження.
Окрім цього, тисячі найманців з КНДР були ліквідовані Силами оборони України під час боїв за Курську область. За даними керівника ГУР МО Кирила Буданова, російські окупанти давно б програли війну, якби їх не підтримували КНДР та інші союзники Кремля.
Зазначимо, наприкінці жовтня британська розвідка повідомила, що північнокорейські найманці помічені в прямій підтримці наступальних операцій Росії проти України. Вони допомагають завдавати ударів по Сумській області. Таким чином, британці підтвердили дані Генерального штабу України.