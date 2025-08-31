RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россияне не пустили экспертов МАГАТЭ к новой дамбе возле Запорожской АЭС

Фото: россияне не допустили МАГАТЭ к дамбе возле Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты МАГАТЭ не могут попасть к новой дамбе на канале одного из прудов-охладителей Запорожской АЭС. Российские захватчики не пропускают экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ от 28 августа.

"Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе, продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но ей пока не позволили это из-за проблем безопасности", - говорится в отчете.

Назначение дамбы - изоляция одного из каналов от одного из водоемов-охладителей Запорожской АЭС. Дамба поможет удерживать уровень воды в канале на отметке около 14 метров. Этого уровня достаточно для работы системы охлаждения реакторов станции.

"Наш доступ к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является чрезвычайно важным, учитывая нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также экспертов МАГАТЭ не пропустили в западную часть машинного зала одного из ректоров ЗАЭС во время еженедельного обхода.

Кроме того, миссия МАГАТЭ сообщила, что слышала военную активность вблизи оккупированной ЗАЭС.

 

Оккупация Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция - крупнейшая в Украине и Европе АЭС. Она остается под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

Войска РФ заминировали часть объектов и превратили территорию станции в свою военную базу. ЗАЭС неоднократно находилась на грани блэкаута из-за действий россиян.

Кроме того, РФ незаконно удерживает по меньшей мере 13 сотрудников станции: семеро из них уже осуждены по сфальсифицированным обвинениям. Еще трое ждут приговоров в российских тюрьмах, а судьба остальных остается неизвестной.

Напомним, 19 июля в районе градирен Запорожской АЭС произошло задымление из-за лесного пожара. По данным МАГАТЭ, это не повлияло на уровень радиации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭОккупанты