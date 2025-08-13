Повлиял ли пожар возле Запорожской АЭС на уровень радиации? Оценка МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что пожар вблизи градирен временно оккупированной Запорожской атомной электростанции не повлиял на уровень радиации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-служба МАГАТЭ.

По данным аналитиков, пока также нет угрозы для ядерной безопасности.

Также сообщается, что сотрудники МАГАТЭ наблюдали за пожаром возле градирен станции из административного здания.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подтвердил, что во время инцидента не было зафиксировано повышение уровня радиации, отсутствует угроза ядерной безопасности и никто не пострадал.

Пожар на ЗАЭС

Днем вторника, 12 августа, в сети появились фото на которых Запорожская АЭС окутана дымом - задымление произошло в районе грузового порта станции.

"В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции наблюдается задымление. Сейчас точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются", - отметили в Минэнерго.