Росіяни не пустили експертів МАГАТЕ до новозбудованої дамби біля Запорізької АЕС

Фахівців МАГАТЕ не можуть потрапити до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів Запорізької АЕС. Російські загарбники не пропускають експертів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ від 28 серпня.
"Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику ЗАЕС - найбільшої атомної електростанції у Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але їй поки що не дозволили це через проблеми безпеки", - йдеться у звіті.
Призначення дамби - ізоляція одного з каналів від однієї з водойм-охолоджувачів Запорізької АЕС. Дамба допоможе утримувати рівень води в каналі на позначці близько 14 метрів. Цього рівня достатньо для роботи системи охолодження реакторів станції.
"Наш доступ до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є надзвичайно важливим, враховуючи нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС", - заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
Також експертів МАГАТЕ не пропустили до західної частини машинного залу одного з ректорів ЗАЕС під час щотижневого обходу.
Крім того, місія МАГАТЕ повідомила, що чула військову активність поблизу окупованої ЗАЕС.
Запорізька атомна електростанція - найбільша в Україні та Європі АЕС. Вона залишається під російською окупацією з 4 березня 2022 року.
Війська РФ замінували частину об'єктів і перетворили територію станції на свою військову базу. ЗАЕС неодноразово перебувала на межі блекауту через дії росіян.
Крім того, РФ незаконно утримує щонайменше 13 співробітників станції: семеро з них уже засуджені за сфальсифікованими обвинуваченнями. Ще троє чекають вироків у російських тюрмах, а доля інших залишається невідомою.
Нагадаємо, 19 липня в районі градирень Запорізької АЕС сталося задимлення через лісову пожежу. За даними МАГАТЕ, це не вплинуло на рівень радіації.