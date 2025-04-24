Частично разрушен дом, люди под завалами: каковы последствия удара по Киеву

Российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами и баллистикой. В одном из районов поврежден жилой дом, люди оказались под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram .

В то же время в Святошинском районе:

В Голосеевском районе известно о:

Удар по Киеву

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев.

По состоянию на сейчас известно, что из-за удара по столице пострадал 41 человек. Среди раненных есть дети.

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