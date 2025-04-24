Частично разрушен дом, люди под завалами: каковы последствия удара по Киеву
Иллюстративное фото: в Киеве поврежден жилой дом из-за удара России (Getty Images)
Российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами и баллистикой. В одном из районов поврежден жилой дом, люди оказались под завалами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.
Голосеевский район
В Голосеевском районе известно о:
- возгорании автомобилей во дворе жилого дома.
- пожаре в гаражном кооперативе.
- падении обломков на территории нежилой застройки.
- возгорании на территории гаражного кооператива. Частичное разрушение гаражей и 2-х этажного административного здания.
Шевченковский район
В Шевченковском районе из-за удара россиян:
- обломки дрона упали на открытой территории. Без возгорания.
- загорелись гаражи.
- начался пожар на территории нежилой застройки.
Святошинский район
В то же время в Святошинском районе:
- возгорание и частичное разрушение жилого дома. Известно о людях под завалами. Проводятся спасательные работы.
- возгорание автомобилей во дворе жилого дома.
- пожар на территории нежилой застройки
- разрушение на территории гаражного кооператива.
- возгорание в здании.
- пожар и частичное разрушение одноэтажного жилого дома.
- возгорание на территории нежилого помещения. Устранено.
Удар по Киеву
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, они атаковали Киев.
По состоянию на сейчас известно, что из-за удара по столице пострадал 41 человек. Среди раненных есть дети.
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