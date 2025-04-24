Россияне запустили в направлении Украины ракеты "Калибр": где риск удара
Российские военные запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря в направлении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров"", - сообщили военные.
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе атак крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
Обновлено 00:27
Воздушные силы сообщили о движении ракеты "Калибр" с юга в направлении Херсонской области.
В 00:30 военные сообщили о группе ракет на юге Херсонской области, движущихся курсом на север.
Мониторинговые каналы сообщают о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
Если вылет боевой, пуски ракет ожидаются примерно в 3:30 - 4:30, а вхождение ракет в воздушное пространство Украины - около 04:30 - 05:30.
Обновлено 00:34
Воздушные силы сообщили о движении "Калибров" в направлении Кривого Рога.
По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуация на фронте и воздушные атаки
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