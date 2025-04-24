В Киеве раздаются мощные взрывы. Работает ПВО

В Киеве были слышны мощные взрывы. Город атакуют российские ударные дроны "Шахед", а также баллистические и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.