ua en ru
Чт, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве раздаются мощные взрывы. Работает ПВО

Четверг 24 апреля 2025 01:05
UA EN RU
В Киеве раздаются мощные взрывы. Работает ПВО Фото: столицу атаковали ударные дроны "Шахед", крылатые и баллистические ракеты (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве были слышны мощные взрывы. Город атакуют российские ударные дроны "Шахед", а также баллистические и крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

"Работает ПВО по вражеским целям", - отметил Ткаченко.

Обновлено 01:13

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.

Пожалуйста, позаботьтесь о себе, оставайтесь в укрытиях!

Ракетная атака

Кроме того, россияне атакуют Киев баллистическими ракетами.

В 01:13 и 01:14 военные сообщали о движении скоростных целей с востока на Киев.

Массированная ракетно-дроновая атака по Украине

В ночь на 24 апреля российский агрессор устроил масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину.

Около 00:15 россияне запустили в направлении Украины ракеты "Калибр" с направления Черного моря.

Впоследствии на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Около 01:10 в Киеве раздались мощные взрывы. Силы ПВО сбивают вражеские дроны, баллистические ракеты и часть ракет "Калибр".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дронов
NEWS
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
Переговоры в Лондоне сорвались: что произошло и почему Рубио не приехал на встречу по Украине
DAILY
Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Социолог Владимир Паниотто: Большинство украинцев сохраняют готовность к длительному сопротивлению