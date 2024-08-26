Россияне обстреляли Одесскую область, есть разрушения и раненые

Сегодня, 26 августа, во время массированного обстрела по территории Украины, россияне также атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Известно о раненых, среди которых есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской облгосадминистрации Олега Кипера.

По словам Кипера, во время обстрела целью российских террористов были энергетическая и гражданская инфраструктура региона.

В результате атаки ранения получили четыре человека, среди которых 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том же числе и ребенок, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также зафиксировано падение обломков ракет, в результате чего повреждены частные дома и большое количество автотранспорта. В Одесском районе сейчас есть сбои в работе электроснабжения.

"Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения", - добавил Кипер.

Массированный обстрел 26 августа

Этим утром российские террористы прибегли к массированному обстрелу против территории Украины. Еще ночью враг поднял в небо десять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а позже - вывел в Черное море ракетоносители.

Во время обстрела взрывы раздавались в ряде областей Украины. В частности в Луцке террористы атаковали многоквартирный дом.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.