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В Луцке в результате обстрела России поврежден многоквартирный дом

Понедельник 26 августа 2024 08:58
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В Луцке в результате обстрела России поврежден многоквартирный дом Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 26 августа, во время массированного обстрела России в Луцке был поврежден многоквартирный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Луцка Игоря Полищука.

В 08:23 Полищук заявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) и призвал гражданских оставаться в укрытиях.

Позже городской голова также сообщил о повреждении многоквартирного дома.

"Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", - добавил он.

В 08:55 Полищук предупредил о новом взрыве в городе.

Известно о погибшем

По словам мэра, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры в городе. Также есть информация об одном погибшем.

Масштабный обстрел

Этим утром террористы прибегли к масштабному обстрелу по территории Украины ударными дронами и крылатыми ракетами. Еще ночью стало известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с «Калибрами» в Черное море.

Тем временем в Киеве и ряде областей сейчас начались перебои со светом.

Все подробности массированного обстрела - по ссылке.

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