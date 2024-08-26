В Луцке в результате обстрела России поврежден многоквартирный дом
Сегодня, 26 августа, во время массированного обстрела России в Луцке был поврежден многоквартирный дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Луцка Игоря Полищука.
В 08:23 Полищук заявил о работе противовоздушной обороны (ПВО) и призвал гражданских оставаться в укрытиях.
Позже городской голова также сообщил о повреждении многоквартирного дома.
"Детали относительно пострадавших уточняются. Нахожусь на месте происшествия", - добавил он.
В 08:55 Полищук предупредил о новом взрыве в городе.
Известно о погибшем
По словам мэра, в результате обстрела поврежден объект инфраструктуры в городе. Также есть информация об одном погибшем.
Масштабный обстрел
Этим утром террористы прибегли к масштабному обстрелу по территории Украины ударными дронами и крылатыми ракетами. Еще ночью стало известно о взлете десяти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и выводе вражеских кораблей с «Калибрами» в Черное море.
Тем временем в Киеве и ряде областей сейчас начались перебои со светом.
Все подробности массированного обстрела - по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.