Росіяни обстріляли Одеську область, є руйнування та поранені

Сьогодні, 26 серпня, під час масованого обстрілу по території України, росіяни також атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеської області. Відомо про поранених, серед яких є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

За словами Кіпера, під час обстрілу ціллю російських терористів були енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок атаки поранення отримали четверо людей, серед яких 10-річний хлопчик. Трьох постраждалих, у тому ж числі й дитину, було госпіталізовано у стані середнього ступеня важкості.

Також зафіксовано падіння уламків ракет, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. У Одеському районі наразі є збої в роботі електропостачання.

"Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення", - додав Кіпер.

Масований обстріл 26 серпня

Цього ранку російські терористи вдались до масованого обстрілу проти території України. Ще вночі ворог підняв в небо десять бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а пізніше - вивів у Чорне море ракетоносії.

Під час обстрілу вибухи лунали в низці областей України. Зокрема у Луцьку терористи атакували багатоквартирний будинок.

Усі подробиці масованого обстрілу - за посиланням.