Россияне почти час атаковали пригород Харькова: в городе было слышно более десятка взрывов

Украина, Суббота 25 октября 2025 01:46
Россияне почти час атаковали пригород Харькова: в городе было слышно более десятка взрывов Иллюстративное фото: уже известно о 15 взрывах за пределами города (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне в ночь на 25 октября почти час атаковали пригород Харькова. Звуки взрывов были слышны даже в самом областном центре, и их было более 10 десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

По состоянию на 1:06 сообщалось о 13-м взрыве за Харьковом и о том, что атаки продолжаются почти час. В течение 10 минут уже появилось сообщение о 14 и 15 взрывах в пригороде.

Накануне, как СМИ начали сообщать о взрывах за пределами Харькова, Воздушные Силы ВСУ несколько раз сообщили в Telegram об угрозе дронов на Харьковщине.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:45 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской и Донецкой областях.

Россияне почти час атаковали пригород Харькова: в городе было слышно более десятка взрывовФото: актуальная карта воздушных тревог в Украине (t.me/alarmua)

Харьков Взрыв Воздушные силы Украины Дрони
