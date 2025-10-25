ua en ru
Росіяни майже годину атакували передмістя Харкова: в місті було чути понад десяток вибухів

Україна, Субота 25 жовтня 2025 01:46
UA EN RU
Росіяни майже годину атакували передмістя Харкова: в місті було чути понад десяток вибухів Ілюстративне фото: вже відомо про 15 вибухів за межами міста (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни в ніч проти 25 жовтня майже годину атакували передмістя Харкова. Звуки вибухів було чути навіть у самому обласному центрі, і їх було понад десяток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Станом на 1:06 повідомлялось про 13-ий вибух за Харковом та про те, що атаки тривають майже годину. Протягом 10 хвилин вже з'явилось повідомлення про 14 і 15 вибухи в передмісті.

Перед тим, як ЗМІ почали повідомляти про вибухи за межами Харкова, Повітряні Сили ЗСУ кілька разів сповістили в Telegram про загрозу дронів на Харківщині.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Донецькій областях.

Росіяни майже годину атакували передмістя Харкова: в місті було чути понад десяток вибухівФото: актуальна карта повітряних тривог в Україні (t.me/alarmua)

Атаки РФ на Харків

Нагадаємо, 24 жовтня окупанти вдень вдарили по Харкову безпілотником "Ланцет", унаслідок чого постраждали мирні жителі.

Дрон поцілив у причіп одного з транспортних підприємств - постраждали двоє людей.

Ранком 24 жовтня російські війська атакували Харків КАБами - на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство, повідомлялось про постраждалих.

Також були пошкоджені кілька авто, спалахнула пожежа.

Після 15:00 вдень стало відомо про 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову керованими авіабомбами.

Варто зазначити, що 22 жовтня ворог атакував приватний дитячий садок у місті Харків, повідомлялось про поранених серед дітей.

Загалом у ніч на 22 жовтня Росія здійснила нову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та дрони.

Також РБК-Україна писало, що у ніч проти 21 жовтня росіяни скинули на Харків авіабомби. Внаслідок обстрілу було пошкоджено понад десять житлових будинків, постраждали цивільні.

