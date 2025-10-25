Росіяни майже годину атакували передмістя Харкова: в місті було чути понад десяток вибухів

Росіяни в ніч проти 25 жовтня майже годину атакували передмістя Харкова. Звуки вибухів було чути навіть у самому обласному центрі, і їх було понад десяток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Станом на 1:06 повідомлялось про 13-ий вибух за Харковом та про те, що атаки тривають майже годину. Протягом 10 хвилин вже з'явилось повідомлення про 14 і 15 вибухи в передмісті.

Перед тим, як ЗМІ почали повідомляти про вибухи за межами Харкова, Повітряні Сили ЗСУ кілька разів сповістили в Telegram про загрозу дронів на Харківщині.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Донецькій областях.

Фото: актуальна карта повітряних тривог в Україні (t.me/alarmua)