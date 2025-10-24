Оккупанты атаковали Харьков "Ланцетом": есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня, 24 октября, днем ударили по Харькову беспилотником "Ланцет". В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

Более детальных подробностей о происшествии он не раскрыл.

"Произошло попадание вражеского дрона "Ланцет" в прицеп одного из транспортных предприятий. Пострадали два человека", - добавил городской глава.

По его словам, атаку зафиксировали в 15:56.

Удар авиабомбами по Харькову

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 октября, утром нанесли удар управляемыми авиабомбами по Индустриальному району Харькова, что привело к пожарам и повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

Пострадали гражданское предприятие и автотранспортная база, повреждены более 20 машин, а также складские здания.

Сначала сообщалось о шести пострадавших, среди которых была 69-летняя женщина с острой реакцией на стресс. Со временем стало известно о десяти человек, один из них был госпитализирован. Медицинские бригады оказывали помощь на месте.

В результате ударов загорелись два гаражных бокса и автомобили на территории автотранспортного предприятия. Спасатели проводили работы по тушению пожаров и оценке масштабов разрушений в Харькове.

Также сегодня, 24 октября, ночью российские оккупанты запустили по Украине 128 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

Украинским защитникам удалось сбить или подавить 72 вражеских беспилотника.

При этом 24 октября утром россияне нанесли удар по Херсону при помощи реактивных систем залпового огня. Было много пострадавших.