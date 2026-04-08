Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса

Россия планирует создать новую буферную зону в приграничье с Украиной - в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

"Россияне все время меняют свои планы, прежде всего - дедлайны для их выполнения. Безусловно, основное их внимание в этом году будет сосредоточено на Донбассе. И также при благоприятных условиях они будут наращивать усилия на Южном направлении - это Александровский и все Запорожское направление", - отметил Палиса.

По его словам, что касается их дальнейших намерений, то у россиян остается в планах создание буферной зоны в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также они не отказались от создания условий для попытки захвата Запорожья и Херсонщины и в долгосрочной перспективе реализовать свои агрессивные амбиции по захвату Николаевской и Одесской областей.

"Мало того, у них в планах даже появился пункт по созданию буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья", - добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Он также подчеркнул, что это впервые зафиксировано у них планы такого характера.

"Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что на данный момент я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений", - подчеркнул Палиса.