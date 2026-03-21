РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибшие, среди раненых - дети

Российский дрон ночью ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной администрации Ивана Федорова .

Что случилось

Беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина.

Ранения получили две девочки - 11 и 15 лет. По информации врачей, жизни детей ничего не угрожает.

Фото: последствия атаки на дом в Запорожье (Иван Федоров)

"Два ребенка ранены: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорит Иван Федоров.

В ОВА также обнародовали фото и видео последствий атаки. Как видно на фотографиях, дом в результате попадания дрона полностью разрушен.