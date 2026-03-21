ua en ru
Сб, 21 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибшие, среди раненых - дети

08:38 21.03.2026 Сб
1 мин
Дом разрушен до основания
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибшие, среди раненых - дети Фото: последствия атаки на Запорожье 21 марта (t.me/ivan_fedorov_zp)

Российский дрон ночью ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной администрации Ивана Федорова.

Что случилось

Беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина.

Ранения получили две девочки - 11 и 15 лет. По информации врачей, жизни детей ничего не угрожает.

РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибшие, среди раненых - детиФото: последствия атаки на дом в Запорожье (Иван Федоров)

"Два ребенка ранены: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорит Иван Федоров.

В ОВА также обнародовали фото и видео последствий атаки. Как видно на фотографиях, дом в результате попадания дрона полностью разрушен.

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало, что РФ атаковала дроном эвакуационный экипаж в Донецкой области. В результате попадания есть погибшая и раненые.

Также Россия атаковала порт в Одесской области. Повреждены суда с зерном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Атака дронов
Новости
Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Аналитика
