РФ атаковала Запорожье дронами: есть погибшие, среди раненых - дети
Российский дрон ночью ударил по частному дому в Запорожье - два человека погибли, двое детей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника областной администрации Ивана Федорова.
Что случилось
Беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина.
Ранения получили две девочки - 11 и 15 лет. По информации врачей, жизни детей ничего не угрожает.
Фото: последствия атаки на дом в Запорожье (Иван Федоров)
"Два ребенка ранены: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорит Иван Федоров.
В ОВА также обнародовали фото и видео последствий атаки. Как видно на фотографиях, дом в результате попадания дрона полностью разрушен.
