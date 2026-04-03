ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы: россияне нанесли удары баллистикой

04:12 03.04.2026 Пт
2 мин
Оккупанты осуществили пуски баллистических ракет
aimg Эдуард Ткач
Фото: последствия атаки уточняются (facebook.com/DSNSPOLTAVA)

Россияне в ночь на 3 апреля атаковали Харьков и Запорожье баллистическими ракетами. В городе в результате атаки РФ прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Читайте также: РФ впервые нанесла удар по Харькову реактивными дронами, - Терехов

Харьков

"В Харькове прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, враг нанес ракетные удары. Более подробная информация выясняется", - проинформировал Синегубов в 03:59.

В то же время мэр города Игорь Терехов писал, что оккупанты нанесли три удара. Все они были по Киевскому району. Однако позже Синегубов уточнил, что было 4 удара.

Запорожье

После ударов по Харькову, звуки взрывов раздались в Запорожье. Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что на город летят ракеты.

Днепропетровская область

В сети писали, что под ударом также оказался Павлоград Днепропетровской области. В частности, над регионом фиксировали скоростную цель, а впоследствии ракета летела непосредственно на город.

Где объявили тревогу

Заметим, что за несколько минут до взрывов в Киеве в ряде областей Украины объявили тревогу. Ее причиной стала угроза применения баллистики.

По состоянию на 04:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Обстрелы украинских городов

Напомним, что россияне с 1 на 2 апреля более суток подряд атаковали Харьков дронами. В городе было зафиксировано около 20 ударов. В частности, в результате вечерней атаки в центре города загорелось здание. Позже выяснилось, что это был отель.

Также мы писали, что вечером 2 апреля под удар попало Запорожье. В итоге взрывной волной была повреждена многоэтажка и коммунальное предприятие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Запорожье Харьков Война в Украине
Новости
Аналитика
