В Харькове и Запорожье прогремели взрывы: россияне нанесли удары баллистикой

Россияне в ночь на 3 апреля атаковали Харьков и Запорожье баллистическими ракетами. В городе в результате атаки РФ прозвучала серия мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и канал главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Харьков

"В Харькове прогремели мощные взрывы. По предварительной информации, враг нанес ракетные удары. Более подробная информация выясняется", - проинформировал Синегубов в 03:59.

В то же время мэр города Игорь Терехов писал, что оккупанты нанесли три удара. Все они были по Киевскому району. Однако позже Синегубов уточнил, что было 4 удара.

Запорожье

После ударов по Харькову, звуки взрывов раздались в Запорожье. Параллельно Воздушные силы ВСУ информировали, что на город летят ракеты.

Днепропетровская область

В сети писали, что под ударом также оказался Павлоград Днепропетровской области. В частности, над регионом фиксировали скоростную цель, а впоследствии ракета летела непосредственно на город.

Где объявили тревогу

Заметим, что за несколько минут до взрывов в Киеве в ряде областей Украины объявили тревогу. Ее причиной стала угроза применения баллистики.

По состоянию на 04:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.