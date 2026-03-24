Дрон попал в многоэтажку в Запорожье: горят квартиры, есть раненые

Ночь на 24 марта в Запорожье превратилась в настоящий кошмар для жителей одной из многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

По сообщению чиновника, ночной налет "Шахедов" на Запорожье стал фатальным для одной из многоэтажек города. Взрыв был такой силы, что в месте попадания огонь мгновенно охватил несколько этажей.

Попадание вражеского дрона в многоквартирный дом зафиксировано в 2:41.

Сейчас спасатели пытаются обуздать огонь и деблокировать людей.

По словам Ивана Федорова, атака по состоянию на 2:40 продолжается. Поступают сообщения о пожарах и разрушениях, поврежден торговый объект - увеличивается количество повреждений различных объектов в результате атаки РФ на Запорожье.



По последним данным, в результате российской атаки по меньшей мере три человека получили ранения.