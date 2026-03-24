Дрон попал в многоэтажку в Запорожье: горят квартиры, есть раненые

03:43 24.03.2026 Вт
1 мин
Жилая многоэтажка, где мирно спали люди, стала целью россиян
aimg Оксана Гапончук
Дрон попал в многоэтажку в Запорожье: горят квартиры, есть раненые Иллюстративное фото: ликвидация последствий атаки дронов (Getty Images)

Ночь на 24 марта в Запорожье превратилась в настоящий кошмар для жителей одной из многоэтажек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Читайте также: Взрыв и пожар в Севастополе: повреждены квартиры, людей достают из-под завалов

По сообщению чиновника, ночной налет "Шахедов" на Запорожье стал фатальным для одной из многоэтажек города. Взрыв был такой силы, что в месте попадания огонь мгновенно охватил несколько этажей.

Попадание вражеского дрона в многоквартирный дом зафиксировано в 2:41.

Сейчас спасатели пытаются обуздать огонь и деблокировать людей.

По словам Ивана Федорова, атака по состоянию на 2:40 продолжается. Поступают сообщения о пожарах и разрушениях, поврежден торговый объект - увеличивается количество повреждений различных объектов в результате атаки РФ на Запорожье.

В ЗОВА показали первые последствия атаки РФ по Запорожью.

По последним данным, в результате российской атаки по меньшей мере три человека получили ранения.

Напомним, что за прошедшие сутки, 22 марта, в Запорожском районе произошло восемь пожаров в результате российских обстрелов. Три человека погибли, три получили ранения.

Взрыв и пожар в Севастополе: повреждены квартиры, людей достают из-под завалов
