Новопавловское и Покровское направления под давлением: Генштаб обновил карту боев

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения. Россия нанесла два ракетных и 74 авиационных удара, использовав три ракеты и 122 управляемые авиабомбы, а также более 5 тысяч дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным Генштаба, агрессор нанес два ракетных и 74 авиационных удара, сбросив 122 управляемые авиационные бомбы. Также применены 5 089 дронов-камикадзе и осуществлен 6 361 артиллерийский обстрел.

Враг наносил авиаудары, в частности по районам Белогорья, Новоданиловки, Орехова в Запорожье и Ольговки на Херсонщине.

Авиация, ракетные войска и артиллерия ВСУ в ответ поразили три пункта управления, одну артиллерийскую систему, пять районов сосредоточения личного состава и техники, а также один другой важный объект противника.

Направления боевых действий

Северо-Слобожанское и Курское направления - 12 боестолкновений, 15 авиаударов и 38 КАБов, 259 артобстрелов, из них 11 из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление - девять боев в районе Волчанска и Нововасильевки.

Купянское направление - семь атак в районах Мирного, Купянска, Голубовки и Новой Кругляковки.

Лиманское направление - 24 атаки возле Грековки, Карповки, Заречного, Колодязов, Торского, Дибровы, Серебрянки, Ямполовки, а также в направлении Шандриголово и Ямполя.

Северское направление - две атаки возле Григорьевки и Федоровки.

Краматорское направление - четыре боя в районах Часового Яра и Белой Горы.

Торецкое направление - 10 атак возле Торецка, Щербиновки, Катериновки, Степановки, Русиного Яра и Плещеевки.

Покровское направ ление - 45 атак возле Зверевого, Владимировки, Родинского, Полтавки, Бойковки, Миролюбовки, Новоэкономического, Покровска, Красного Лимана, Лисовки, Котлиного, Удачного, Новоукраинки, Зеленого Кута, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

Новопавловское направление - 26 атак возле Филиала, Зеленого Поля, Толстого, Темировки, Малиевки, Новополя, Воскресенки, Ольговского и в направлении Январского.

Гуляйпольское направление - отбит штурм возле Малиновки.

Ореховское направление - четыре атаки возле Каменского и в сторону Новоандреевки.

Приднепровское направление - восемь атак без успеха для врага.

Волынское и Полесское направления - признаков наступательных группировок противника не обнаружено.