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В Покровск заехать почти невозможно, гуманитарная помощь не доходит, - ОВА

Покровск, Среда 06 августа 2025 15:41
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В Покровск заехать почти невозможно, гуманитарная помощь не доходит, - ОВА Фото: в Покровск почти невозможно заехать (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Покровск Донецкой области, который находится вблизи линии фронта, почти невозможно заехать. В город невозможно завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

По его словам, в Покровске остается 1370 человек, а в город заехать почти невозможно.

"В город заехать почти невозможно, поэтому мы заезжаем туда только с военными и просим наших защитников, чтобы помогли с эвакуацией людей", - отметил Филашкин.

В Покровске еще работают несколько коммунальщиков, подразделения полиции заезжают в определенное время для эвакуации населения.

"В город невозможно завезти ни гуманитарную, ни медицинскую помощь. Почти каждый день враг обстреливает и разрушает город Покровск", - заявил глава Донецкой ОВА.

Он отметил, что подобная ситуация и в Константиновке, где остается 8261 человек. Без спецслужб эвакуации из города была бы невозможной, поскольку и Константиновка, и община ежедневно попадают под обстрелы.
В Покровск заехать почти невозможно, гуманитарная помощь не доходит, - ОВА
Фото: карта боев за Покровск (deepstatemap.live)

Бои за Покровск

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российская ДРГ проникла в Покровск. Силы обороны остановили штурмы и зачистили территорию.

По данным аналитиков ISW от 31 июля, украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке на Покровском направлении.

Также на днях россияне распространили информацию о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Генштаб ВСУ опроверг это.

Как отметили украинские военные, сейчас противник проводит наступательные действия северо-восточнее Покровска, осуществляет попытки перерезать логистику украинских войск.

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