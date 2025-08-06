В Покровск заехать почти невозможно, гуманитарная помощь не доходит, - ОВА

В Покровск Донецкой области, который находится вблизи линии фронта, почти невозможно заехать. В город невозможно завезти гуманитарную и медицинскую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

По его словам, в Покровске остается 1370 человек, а в город заехать почти невозможно.

"В город заехать почти невозможно, поэтому мы заезжаем туда только с военными и просим наших защитников, чтобы помогли с эвакуацией людей", - отметил Филашкин.

В Покровске еще работают несколько коммунальщиков, подразделения полиции заезжают в определенное время для эвакуации населения.

"В город невозможно завезти ни гуманитарную, ни медицинскую помощь. Почти каждый день враг обстреливает и разрушает город Покровск", - заявил глава Донецкой ОВА.

Он отметил, что подобная ситуация и в Константиновке, где остается 8261 человек. Без спецслужб эвакуации из города была бы невозможной, поскольку и Константиновка, и община ежедневно попадают под обстрелы.



Фото: карта боев за Покровск (deepstatemap.live)