Украинские воины выбили россиян под Покровском: где есть продвижение

Украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись в северной Лисовке (к юго-востоку от Покровска).

Российский так называемый "военкор" утверждал, что украинские войска удерживают позиции во Владимировке (к северо-востоку от Покровска) и отбили российские штурмы вблизи южной окраины Шахова.

Также пропагандисты отмечали, что российские войска якобы продвигались в центральной и восточной части Заповедного. Другой "военкор" заявлял, что российские войска вошли якобы в Родинское (к северу от Покровска).



Фото: карта боев вблизи Покровска (understandingwar.org)



Представитель украинского подразделения беспилотников рассказал, что российские войска меняют свою тактику на Покровском направлении. Они штурмуют небольшими группами и используют мотоциклы, в частности с колясками, преимущественно для логистики.