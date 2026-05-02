Война в Украине

ВСУ назвали два фактора, которые усложняют ситуацию под Купянском

22:20 02.05.2026 Сб
3 мин
Войска РФ используют трубы и другие инфраструктурные объекты для продвижения
aimg Елена Чупровская
Фото: Россияне лезут в Купянск с трех сторон: что происходит в городе прямо сейчас (Getty Imsges)

Россияне бросают большие силы на подступах к Купянску и уже частично контролируют село к северу от города. И помогают им в этом два фактора.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Они накапливали личный состав, и, собственно, потенциал для наступательных действий. И с февраля по март, тогда как раз была снижена интенсивность, они зализывали раны", - сказал Трегубов.

По его словам, есть 2 благоприятных фактора, которые помогают врагу. Это так называемая "зеленка" - зеленая растительность с наступлением тепла - а также плохая погода в апреле.

Голубовка - плацдарм для удара по городу

Ключевую роль в натиске на Купянск, по словам Трегубова, играет Голубовка - населенный пункт к северу от города. Именно оттуда россияне пытаются просачиваться внутрь.

Трегубов пояснил: пока враг держит там определенные позиции, уничтожать его подразделения на подходах к городу сложнее, чем раньше.

Фото: Россия атакует вблизи Купянска (скриншот deepstatemap.live)

"Мы в курсе проблемы - и как с ней бороться"

По его словам, проблема существует несколько недель.

"Уничтожать россиян, пытающихся зайти в город с севера надо, и это немножко труднее, чем тогда, когда Голубовка была более контролируемой. Здесь мы в курсе проблемы, здесь мы в курсе того, как с ней бороться, просто вопрос в том, что русских много", - заявил Трегубов.

Кроме северного направления, ситуация осложнилась и на востоке. По словам спикера, на восточном берегу реки Оскол противник активно движется к Купянску-Узловому сразу с трех сторон.

Атаки России по Украине и ситуация на фронте

Тем временем Харьков 2 мая подвергся нескольким волнам ударов дронами. Как сообщало РБК-Украина, атаки зафиксировали в Холодногорском, Слободском, Салтовском, Основянском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах города.

Под удар попали дома и АЗС, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Напомним, сегодня также Россия сбросила авиабомбу на газопровод в Запорожской области. Из-за этого часть потребителей временно осталась без газа.

РФ продолжает атаковать Украину. С утра 2 мая оккупанты запустили 227 дронов по Украине, из них 220 удалось сбить. Пуски фиксируются снова и снова.

На фронте тоже неспокойно. Россияне изо всех сил пытаются вытеснить Силы обороны с северных окраин Покровска. В их планах - захватить населенный пункт Шевченко.

Также зафиксирована необычная активность врага вблизи границы с Беларусью. Впрочем, как подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.

