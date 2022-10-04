Россияне бегут с востока и юга. Как развивается наступление ВСУ

Данные противника

Сегодня на брифинге представителя Министерства обороны России были продемонстрированы карты боевых действий, исходя из которых российские войска почти полностью вышли из Харьковской области. Кроме того, противник признал большое отступление в Херсонской области.

Фото: ситуация в Харьковской и Херсонской областях по версии Минобороны России

Харьковская область

Еще вчера почти вся территория Харьковской области на восток от реки Оскол и Северского Донца была обозначена на российских картах как оккупированная. Однако уже по состоянию на сегодня россияне контролируют лишь небольшой участок к северо-востоку от Двуречного в сторону границы с РФ.

На данный момент ни украинская сторона, ни независимые наблюдатели, которые отслеживают информацию из открытых источников и наносят ее на карты, не подтвердили большой выход России из региона.

Херсонская область

Российское отступление с севера Херсонской области на картах Минобороны РФ также выглядит масштабнее, чем на независимых картах или в сообщениях российских военкоров. Вчера фронт проходил в районе населенных пунктов Давыдов Брод, Добрянка и Золотая Балка. Но на сегодня под контролем РФ находится территория до линии между Давыдовым Бродом и Дудчанами, и таким образом фронт сместился на юг сразу на 30 километров.

Данные украинской стороны

По данным сервиса Deepstatemap, по состоянию на вечер 4 октября россияне все еще контролируют территорию Харьковской области не только к северо-востоку от Двуречного, но и к востоку и юго-востоку от Купянска. Однако до выхода на административные границы с Луганской областью остаются считанные километры.

Фото: фронт в Харьковской области (deepstatemap.live)

По еще неподтвержденной информации, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки зашли в населенные пункты Богуславка, Боровская Андреевка, Колисниковку, Глушковку и Кругляковку. Также вчера стало известно о переходе Боровой под украинский контроль.

Параллельно войска продвигаются на южном направлении в Херсонской области. Силы обороны зашли в Староселье, Новодмитровку, Большую Александровку, Малую Александровку и Давыдов Брод. На данном участке ВСУ успешно форсировали Ингулец и местами продвинулись сразу на 13 километров.

Фото: фронт в Херсонской области (deepstatemap.live)

Сегодня в сети появились видео, на котором бойцы ВСУ говорят, что Давыдов Брод освобожден от россиян силами 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Также появилось видео захода в Староселье Херсонской области.

В так называемую "серую зону" перешли населенные пункты Костырка, Черешневое, Новоскрессенское, Новониколаевка и Ищенко. Подразделения оккупантов, скорее всего, вышли из них.

Как правило, на официальном уровне информация об освобожденных территориях появляется спустя некоторое время после того, как будут проведены стабилизационные мероприятия. Освободительная операция проходит в режиме информационной тишины, и, по словам военных, преждевременное разглашение фронтовых успехов может навредить бойцами на передовой и мирным жителям.

Что на Донбассе

В Лимане Донецкой области официально подняли украинский флаг, ожесточенные бои за город продолжались последние несколько дней. Сегодня стало известно, что командующий Сухопутных войск Александр Сырский передал полномочия по налаживанию дальнейшей жизни в Лимане представителям Донецкой областной военной администрации.

Фото: в Лимане сегодня подняли украинский флаг (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

По словам начальника ОВА Павла Кириленко, в первую очередь начнут налаживать логистику, завозить гуманитарную помощь и выдавать пенсии.

"Отдельно отмечу: эвакуированным возвращаться в освобожденные населенные пункты еще рано", - заявил он и добавил, что сейчас продолжается большая работа по разминированию, и впереди непростая зима, пережить которую будет крайне тяжело.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны (ISW) полагают, что на Донбассе есть успехи не только в Донецкой, но и Луганской области. Якобы геолококационные данные подтверждают, что украинская сторона прорвала административную границу и продвигается к городу Кременная.

По данным независимых наблюдателей, на данный момент в Луганской области точно под украинским контролем село Белогоровка, подступы к Кременной, Лисичанску и Северодонецку находятся в "серой зоне". В то же время, по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, еще рано говорить о наступлении на россиян в крупных городах.

"До (освобождения, - ред.) Северодонецка и Лисичанска еще очень долго. Многим кажется, что воевать просто, но на самом деле это не так", - отметил он.

Он также подчеркнул, что в что в Северодонецке и Лисичанске совсем другие условия в отличие от Харьковской операции, которая, впрочем, тоже не является типичным примером контрнаступления. На данный момент ВСУ методично работают по позициям оккупантов и более вероятно, что наступление будет продвигаться в сторону Кременной и Лисичанска.

Мобилизация не изменила ситуацию на поле боя

Российские мобилизованные уже появились на оккупированных территориях на южном направлении. По словам начальницы пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, численность этого пополнения известна.

"Мы знаем их количество. Они неподготовлены, но могут готовиться непосредственно на позициях, потому что недооценивать врага нельзя", - отметила она и добавила, что мобилизованных отслеживают благодаря партизанам в тылу.

А в Главном управлении разведки говорят, что россияне на фоне успешного наступления ВСУ в Харьковской области и после объявления мобилизации в РФ обрывают "горячую линию", чтобы узнать, как сдаться в украинский плен. В том числе потому, что российское командование планирует бросить мобилизованных в самые опасные точки.

"Начали звонить уже не просто солдаты, которые находятся на территории Украины в составе оккупационной армии, но и те, которых или только-только мобилизовали, и они еще на территории РФ находятся, или их родственники, или даже люди, которые подозревают, что могут быть мобилизованы, и на всякий случай уточняют информацию", - отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

В то же время британская разведка говорит о том, что Россия сталкивается с большими проблемами в рамках объявленной мобилизации. В том числе с размещением, обучением, оснащением и развертыванием новых соединений. А недостатки российской административной и логистической систем в дальнейшем будут только подрывать усилия Кремля.

Предположительно, из-за проблем с мобилизацией было принято решение передислоцировать в Украину войска из Сибири и Сирии. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что противник решил перебросить подразделения Росгвардии из Сибирского военного округа, а также контингент, который находился в Сирии.