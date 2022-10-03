ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

До освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко, - Арестович

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 22:37
До освобождения Северодонецка и Лисичанска еще далеко, - Арестович Фото: Арестович заявил, что до освобождения Северодонецка еще далеко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Контрследующие действия ВСУ привели к отвержению оккупантов на границах Луганской области, однако до освобождения крупных городов еще далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"До Северодонецка и Лисичанская еще очень долго. Многим кажется, что воевать просто, но на самом деле это не так", - заявил Арестович.

По его словам, Харьковская операция является не типичным примером контрнаступления, но иногда такое случается. Также Арестович сказал, что в Северодонецке и Лисичанске совсем другие условия. Украинские военные постепенно отрабатывают по позициям оккупантов и более вероятным он считает деоккупацию Кременной и Сватового.

"Не самые последние "ребята" дерутся южнее Лисичанска. Поэтому там не просто", - добавил напоследок Арестович и пояснил, что у крупных городов Луганской области расположены серьезные силы оккупационных войск.

Напомним, чторанее украинские военные вышли на окраину Лисичанска.

Также сообщалось, что в оцепление под Лиманом Донецкой области попали несколько тысяч солдат и офицеров российской армии вместе со своей техникой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Северодонецк Лисичанск Алексей Арестович Война в Украине
NEWS
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили пять вражеских атак, а от ударов россиян пострадали 20 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться